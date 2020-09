Demandan apoyo de Gobierno ante conflicto agrario en Isla

Habitantes de la localidad de Cujuliapan, del municipio de Isla, se manifestaron en la plaza Lerdo de Xalapa para exigir la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez ante un conflicto agrario en aquella zona.



El campesino José Quiñones Cruz acusó que Cuauhtémoc Galán Altamirano, líder agrario de la Unión Nacional Campesina (UNAC), los quiere despojar de 200 hectáreas y actualmente utiliza dichas tierras para sembrar maíz.



"Primero nos amenazaba que si nos metíamos ahí, nos iba a levantar. Nuestros solares están abandonados y nuestras parcelas él las alquila. Somos 19 personas".



Aseguró que ellos son los legítimos dueños tras ganar la posesión en un tribunal agrario en la administración de Javier Duarte de Ochoa.



"Nosotros ganamos el conflicto agrario. El exgobernador Javier Duarte nos negoció 200 hectáreas, que son las que él no nos deja trabajar. No es justo que eso exista. Nosotros somos los dueños".



Asimismo, pidieron una audiencia de manera pronta con el mandatario estatal o alguna autoridad, pues temen por su vida ante las amenazas.



"Ya hemos metido oficios con el Gobernador, hemos pedido audiencia y no nos ha recibido", concluyó.