Demandan castigo para presuntos asesinos de Rectora de Emiliano Zapata

A punto de entrar a la etapa de juicio oral, tras casi 2 años del homicidio de la rectora María Guadalupe Martínez Aguilar, un grupo de docentes de la Universidad Valladolid de Emiliano Zapata se manifestó a las afueras del penal de Pacho Viejo, en Coatepec.Cabe recordar que por el crimen, que tuvo lugar en junio de 2020, están procesados los hermanos July Raquel “N” y Alberto “N”, quienes fueron trasladados desde la Ciudad de México hasta esta Capital, acusados de haber participado junto con otras personas aún no detenidas.Ambos detenidos serán enjuiciados en próximos días y los manifestantes señalaron que en caso de que las pruebas apunten a su participación, sean castigados conforme a derecho.Al respecto, Elvis Roberto Aburto Aguilar, docente de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de dicho plantel educativo, lamentó que sea más de año y medio que están esperando respuesta acerca del homicidio de la exrectora.“Queremos que sea justo y que en la memoria de la profesora Lupita que resulte para bien”, dijo a las afueras del penal donde ambos hermanos están recluidos.Recordó que si bien los acusados han señalado que no tuvieron participación alguna en el homicidio, si las autoridades hicieron una investigación “justa” de los hechos, “deberían seguir ellos en la cárcel”.Agregó que los profesores están en contra de la impunidad en este y otros casos, por lo que reiteró que es necesario que haya castigo a los culpables, de ahí la exigencia a través de las protestas que se llevan ya por segundo día consecutivo.“Es parte del compañerismo y del trabajo que se venía haciendo con la maestra Lupita el apoyar donde se pueda. Las autoridades tienen las herramientas para hacer su trabajo y nosotros como familia que somos en el colegio, venimos en nombre de ella y la familia, que sientan que estamos con ellos. Ella nos ayudó muchísimo y es lo menos que podemos hacer”, dijo.Guadalupe Martínez fue asesinada a balazos al interior de su vivienda ubicada a un costado de la escuela, el pasado 29 de junio de 2020.Por los hechos, los hermanos July Raquel “N” y Alberto “N” fueron detenidos meses después y desde entonces recluidos en el penal de Pacho Viejo; sin embargo, sus familiares han protestado afuera del reclusorio mencionado, argumentando que son inocentes y que están fabricándoles delitos.La joven fue detenida en la alcaldía de Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, el 6 de noviembre de 2020 y presuntamente fue víctima de tortura sexual por parte de policías ministeriales cuando era trasladada al reclusorio de Coatepec.Por esas acusaciones, hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que acreditó que efectivamente hubo graves violaciones a los derechos de la mujer durante su detención y posterior reclusión. La recomendación no fue aceptada por las autoridades de Veracruz.