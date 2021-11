Demandan créditos o apoyos de la 4T para cañeros

Al sector cañero le urgen créditos blandos de la banca o bien programas de apoyo del Gobierno, pues necesitan renovar maquinaria, unidades y comprar fertilizantes, señaló Arturo Herviz Reyes, presidente nacional de la Unión Cañera Democrática.Mencionó que los productores no están pidiendo que les regalen nada, lo que piden es que les den las facilidades para que puedan comprar lo que necesitan para seguir trabajando el campo.Indicó que hay quienes tienen camiones de los años 70, lo mismo que maquinaria obsoleta, por lo que requieren de alzadoras, cosechadoras y tractores.Comentó que anteriormente por parte del gobierno había algunos programas en donde éste aportaba hasta el 50 por ciento del costo y el resto lo cubría el productor, pero ahora ya no hay nada de eso, por lo que pedirían al menos apoyo con créditos blandos para poder renovar sus unidades y maquinaria.Comentó que otro insumo que necesitan son los fertilizantes, los cuales han subido mucho de precio y para algunos quedan fueran de su alcance.“No estamos pidiendo regalado, que nos den un crédito blando, o fertilizante subsidiado, no regalado”, insistió.