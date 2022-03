Demandan elecciones limpias de agentes, en Villa Allende, Coatzacoalcos

Al menos 10 candidatos, de los 12 a participar en la próxima contienda por la agencia municipal de Villa Allende, pidieron a las autoridades municipales sacar las manos de estos comicios a celebrarse el 3 de abril.Adrián García Torres representante de Adair Hernández Reyes candidato a la agencia municipal de Villa Allende, lamentó que durante la elección de sub agentes municipales comenzara a utilizarse el código OCR, cuando debería utilizarse la lista nominal del INE para que no haya posibilidad de cometer fraude."Hay mala forma del ejercicio electoral que pretende la junta electoral realizar en Villa Allende este 3 de abril, lo están manejando con el OCR y no debería ser así porque debería haber lista nominal. El OCR es un número que está atrás del INE y tú crees que la gente le va a entender", destacó.Informó que tras la contienda de subagentes, estos quedaron inconformes por el uso del OCR y por ello impugnaron la jornada de este domingo.Los inconformes se reunieron en el parque Independencia y mostraron el documento de la solicitud formal a la Junta Municipal Electoral, firmado por cada uno de los demandantes.Acompañados por ciudadanos que respaldan su candidatura, los manifestantes llegaron al organismo ubicado en el palacio municipal, previamente habían acudido a la oficina los candidatos a las sub agencias municipales de ejidos, presentando la misma queja.“Qué es lo que pretenden hacer, yo voy a limpiar como candidato, como tienen la cúpula central que van a apoyar a un candidato que es de Morena, porque así lo voy a decir claro, no voy a andar con tapujos, MORENA, simple y sencillamente voy a depurar a la gente que es de MORENA y la que no, no va a estar en el padrón, qué van a hacer si no aparecen en la lista electoral, por eso los candidatos a subagentes están en una situación igual, por eso vinieron a impugnar”, añadió.Dijeron que lo único que quieren es que el proceso sea libre, equitativo, transparente y eficaz para los ciudadanos de Villa Allende.