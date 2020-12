Demandan justicia para jaranero asesinado en San Juan Evangelista, en 2019

A un año del homicidio del jaranero Josué Bernardo Marcial Santos, "Tío Bad", grupos de Son Jarocho exigieron justicia por lo ocurrido en San Juan Evangelista.



Con una pequeña protesta en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada, recordaron lo ocurrido y pidieron el esclarecimiento de los hechos.



"Queremos que paren los asesinatos en contra de los jóvenes en Veracruz. Al día de hoy, en el Gobierno de cuarta, tenemos miles de asesinatos. El día de hoy queremos exigirles a todos los gobiernos que no habrá transformación si esto se construye sobre la sangre de los jóvenes de Veracruz", dijeron.



Expresaron que el legado de Tío Bad continúa y su ejemplo de rebeldía y promoción de la cultura popoluca sigue dando resultados.



"Queremos que nos den justicia por el compañero Tío Bad. Sí, recordamos que su narcoestado nos lo entregó muerto. Tío Bad y los jóvenes de Veracruz, no merecen ésta y todas las muertes a la que nos ha condenado el narcoestado de Veracruz, no sólo el de Duarte, no sólo el de Yunes, también el de Cuitláhuac".



Los artistas recriminaron el asesinato a un joven que llevaba años trabajando en el fortalecimiento de la cultura de su pueblo.