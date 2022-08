Demandan justicia para víctimas de feminicidio en Veracruz

Con el fin de que no se olvide a esas 16 mujeres que fueron víctimas de la violencia feminicida en lo que va del año, integrantes de la agrupación Marea Verde Altas Montañas realizaron una actividad en el parque “Apolinar Castillo” de Orizaba.Con cruces en las que se leían sus nombres, cartulinas y velas, las integrantes de esa colectiva hicieron un pase de lista desde el kiosco de este espacio público para demandar justicia.Degolladas, con disparos, acuchilladas, desmembradas, golpeadas y violadas es como han fallecido estas mujeres en la zona, por lo que las integrantes de esta organización feminista llamaron a las autoridades a no minimizar lo que está ocurriendo en la zona y el estado, pues en lo que va del año en la entidad se contabilizan al menos 86."Si uno platica con las mujeres que han sufrido violencia de algún tipo, lo que cuentan refleja que han padecido un calvario cuando acuden a la Fiscalía, por lo que se debe buscar que cuando acudan a denunciar no encuentren obstáculos".Mencionaron que son "poquitos" los crímenes que se llegan a esclarecer, lo que impacta también en la comisión de los delitos, porque los agresores no ven una consecuencia de su actuar, y si eso pasa con quién mata a una mujer, pues qué se espera de los que las golpean o las denigran.Mencionaron que en esos casos llegan a la Fiscalía y les dicen que no tienen nada.Remarcaron la necesidad de que se cuente con albergues para apoyar a quienes ven en riesgo su integridad o que se facilite el acceso al refugio de Xalapa, ya que es muy difícil que las reciban.