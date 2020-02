Demandan luminarias en localidad de Medellín de Bravo; reportan asaltos

La comunidad de Alvaradito, ubicada en el municipio de Medellín de Bravo, se ha convertido en guarida de ladrones debido a la falta de luminarias y seguridad por parte de las autoridades municipales.



Habitantes de la zona explicaron que tienen que atravesar una gran parte del camino Herón Proal, el cual permanece en penumbra total.



Afirmaron que la falta de infraestructura ha provocado que en esta comunidad se registren asaltos a transeúntes e incluso robo de vehículos.



"Los vecinos estamos muy preocupados por la situación de la colonia porque está muy oscura y se han registrado ya varios asaltos. A mí me asaltaron hace poco, venía saliendo de la universidad y aquí a las siete de la noche ya está muy oscuro, mientras iba caminando por esta carreterita iluminándome con la luz de mi celular, dos sujetos en moto me interceptaron, con machete en mano, me arrebataron mis cosas", dijo el joven Sergio de la Cruz, habitante de la zona.



El joven mencionó que además de su caso, en la comunidad se han registrado una gran cantidad de robos, por lo que exigen al ayuntamiento de Medellín



"Al pastor de aquí le quitaron su camioneta y previamente lo habían intentado asaltar también pero la había librado, situación que se repite con varios de los vecinos. Pedimos que pongan alumbrado público porque está muy oscuro y se presta para robos, desde la carretera Veracruz-Alvarado hasta entrar a Alvaradito es medio kilómetro y de aquí a Herón Proal está igual", destacó una de las señoras de la zona, quien prefirió permanecer en el anonimato.



Los pobladores de la zona mencionaron que también piden rondines de la policía ya que además de que la zona es oscura, no hay presencia de los cuerpos del orden.