Demandan pavimentación y seguridad, en calle de Xalapa

Vecinos de las colonias 21 de Marzo, segunda sección; Loma Bonita, primera y segunda sección; Insurgentes y Represilla bloquearon el bulevar Xalapa-Banderilla para exigir al Ayuntamiento de Xalapa la pavimentación de la calle Francisco I. Madero, primera y segunda sección, que da acceso a todas estas zonas.



A decir de María Guadalupe Vázquez Roque, presidenta del Comité Seccional de la colonia Loma Bonita, tomaron está acción por la indiferencia de las autoridades municipales.



“Los taxis no suben hasta allá arriba por el mal estado de la calle, se han dado casos de que nos han bajado y tenemos que caminar mucho para llegar a nuestras viviendas, padeciendo está problema, de la cual el alcalde Pedro Hipólito Rodríguez Herrero tiene conocimiento, ya que desde que asumió la Alcaldía se le informó de esta necesidad y su pronta atención”, dijo.



Aunado a este problema, sufren por de la inseguridad ante robos en sus casas-habitación y asaltos en la vía pública.



“Incluso se han dado casos de que aquí ha venido a tirar taxis que han sido robados y desvalijados”, afirman.



Lo grave de todo, dijo Vázquez Roque, es que personal de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Xalapa se burla de sus demandas al afirmar que no hay presupuesto cuando han solicitado estudios de factibilidad para llevar a cabo los trabajos de introducción del servicio de agua potable que aún falta en la colonia para posteriormente llevar a cabo la pavimentación.



“Hemos metido varios oficios, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez nos atendió cuando nos mandó llamar, pero desafortunadamente sólo quedó en palabras, porque hasta ahora no se ha atendido el problema que padecemos unas mil quinientas familias que vivimos en esta zona de Xalapa”, dijo.



Recalcó que según la CMAS quienes viven en la colonia Loma Bonita no cuentan con título de propiedad de sus predios, sólo son cesiones de derechos, pero afirman que otras colonias están en la misma situación y se les ha brindado los servicios públicos.



Los manifestantes, que portaban lonas y cartulinas, señalaron que ellos han cubierto su pago del predial y otros impuestos, por lo tanto “tenemos derecho a que nuestra calle sea pavimentada”.



Finalmente, los manifestantes decidieron desbloquear el bulevar, luego de que funcionarios del Ayuntamiento local dialogaron con ellos y establecieron el compromiso de iniciar los proyectos ejecutivos para poder pavimentar dicha calle.