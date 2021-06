Demandan transparencia con proyecto hidráulico de “Las Tres Villas”, en Nogales

Un promedio de 150 ciudadanos, vecinos de Nogales y Ciudad Mendoza, marcharon este lunes por la “defensa del agua”, debido a los supuestos intereses que se tienen para sustraer liquido del manantial del Rincón de las Doncellas.



Con pancartas alusivas a su movimiento, los manifestantes señalaron que no se debe presionar un proyecto del que no tienen conocimiento los grupos ciudadanos, amagando que se perderá el dinero si no dejan que se ejerza la obra en un lapso de ocho meses.



Los manifestantes señalaron haber recibido hostigamiento de las autoridades estatales para disolver el movimiento; sin embargo, aseguran que se trata de una demanda generalizada, pues el agua ha sido un recurso que de Nogales se han llevado de manera indiscriminada.



“Rechazamos las acciones de intimidación. A Cuitláhuac y Andrés Manuel quienes según avalaron el proyecto de Las Tres Villas, les decimos que, si queremos que se rehabilite la red de agua, pero que informen de manera detallada y no bajo presiones”, expusieron.



La caravana avanzó sobre la avenida Hidalgo hasta el Palacio de Ciudad Mendoza y de ahí hacia Nogales y Río Blanco donde manifestaron su postura, siendo atendidos por una representación de funcionarios. En tanto que en Ciudad Mendoza otro grupo de simpatizantes de dicho movimiento señaló ante medios de comunicación:



“Buenas tardes mendocinos, habitantes de Nogales y Río Blanco, consideramos de suma importancia que debemos conocer a fondo cual es la realidad del Proyecto de las Tres Villas. Es muy importante que en todo proyecto que pretendan realizar las autoridades estatales y/o municipales, la ciudadanía conozca a fondo la realidad del mismo.



“No podemos ni debemos dejarnos llevar por suposiciones, en este contexto exigimos a CAEV y a las autoridades municipales, que de manera honesta y transparente nos den a conocer la información verdadera de este proyecto, ya que de ninguna manera aceptaremos que sea en perjuicio de la sociedad”.



Cabe recordar que la semana pasada una representación de la CAEV y del Ayuntamiento de Nogales, ofreció información sobre la obra en su primera y segunda etapa, con costo de inversión y análisis topográfico, trazo de rutas y tiempos, sin embargo, los grupos ciudadanos especularon sobre la venta de agua a otras latitudes.