Democratización para elegir a candidatos, tema pendiente en partidos

La fundadora de la plataforma Aúna, Ángeles Anaya, expuso que es importante analizar el tema de la democratización de los procesos de designación de las postulaciones que llevan a cabo los partidos, porque muchas veces se desconoce cómo decidieron por uno u otro aspirante a obtener una candidatura.



“En el país nunca sabemos por qué el candidato o candidata llegó a ser candidata, el proceso de democratización de partidos es un tema pendiente, que no sabemos, tal persona es candidato o candidata y por qué está ahí, no lo sabemos”, comentó.



Al integrar la Mesa de Análisis "La promoción de la participación ciudadana y el impulso a candidaturas feministas”, organizada por el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), la abogada feminista apuntó tras una convocatoria dicha plataforma ha brindado acompañamiento a 50 mujeres del país que buscaban participar como candidatas en el actual proceso electoral.



En ese sentido, indicó que se enfocaron en dos tipos de perfiles, las que están participando por primera vez (caras nuevas) y las que están participando por la reelección (y que tienen experiencia política).



“Decidimos apoyar a dos tipos de perfiles, a las caras totalmente nuevas y las que van por la reelección, ésta es una de las primeras elecciones sen las que podemos reelegir a las candidatas para las Diputaciones Federales o Presidencias Municipales”, destacó.



La activista por los Derechos de las Mujeres aclaró que la plataforma que creó no financia campañas políticas, ni es un partido político, por el contrario explicó que busca brindar apoyo a las mujeres que quiere participar en la política y cuyos ideales se empalman con los de Aúna.



Acotó que esta red nació de la indignación por los feminicidios y la violencia a la que diariamente se ven sometidas en el país, por lo que las mujeres a las que han acompañado en este proceso comicial, las pueden conocer en la página www.auna.org.mx.



“Las nominadas están principalmente en cuatro Estados: Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México, Oaxaca, Puebla, hay una en Guanajuato y una en Sonora. No todas obtuvieron la candidatura”, explicó al tiempo que señaló que el no resultar nominadas fue un “golpe” para muchas, ya las acompañaron durante todo el proceso de selección.



Expuso que el apoyo implicó llamadas telefónicas para ellas y con el dirigente del partido a través de plataformas de videoconferencias, coaching político y cómo negociar.



“Era interesante este dialogo entre nominadas de Nuevo León con nominadas de Oaxacas, tenían este punto en común que era estar en un partido que las callaba, que las callaba y ahí sí no había distinción de partidos”, aseguró.



Dijo que en Aúna fue plural y apoyó a mujeres de todos los partidos como MORENA, PAN, PRD, MC, PVEM, en este camino para impulsar sus carreras políticas que las convirtieran en las contendientes de sus respectivos partidos en los comicios del 6 de junio.