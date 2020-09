Demuestren que pago a “aviadores” o difuntos, reta Alcalde de Medellín de Bravo

En el Ayuntamiento de Medellín de Bravo el pago de la nómina se hace conforme a derecho y es falso que se pague a muertos o “aviadores”, aseguró el alcalde Hipólito Deschamps Espino Barros.“Los únicos muertos políticos son los que propagan este tipo de noticias falsas”, dijo ante los señalamientos.Durante entrevista, el edil afirmó que “una vez más” algo traman en su contra y lo hacen a través de noticias falsas y muertos políticos, por lo que retó a los regidores que hacen dichas acusaciones, a demostrar sus dichos.“Es clarísima la ley y los procedimientos que debe de cumplir un Ayuntamiento, que debemos de entregar nuestra Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos y entregársela al Congreso”, dijo.Espino Barros detalló que el Congreso solicita al Ayuntamiento que entregue la proyección de lo que va a gastar el siguiente año y hacen referencia al año corriente que está pasando.“El año corriente es el 2020 y nosotros lo que hacemos es entregar una muestra de lo que es la nómina de nuestro año, qué significa esto: que nosotros proyectamos de acuerdo a lo que pagamos el día 15 de enero de 2020”, dijo.Aclaró que eso no significa que en este momento se les esté pagando a las personas que aparezcan en esa proyección, porque son personas que pudieron estar trabajando en los últimos meses del 2019, tal como lo establece el artículo 305, capítulo cuarto, de la Ley Hacendaria del Municipio, en donde se menciona de manera clara que el proyecto de Presupuesto de Egresos del municipio se integrará con los documentos que se refieren a ingresos y gastos reales del último ejercicio fiscal.Al respecto, el Alcalde de Medellín retó a quienes aseguran que se les está pagando a “aviadores” a que lo demuestren con pruebas.“Pero no lo van a hacer porque no hay nada; esto es un ejemplo del porqué la gente esta pidiendo que se profesionalice la política y que la gente esté preparada”, sostuvo.De igual modo y aunque no dio nombres, aseguró que los “muertos políticos” están atrás de regidores que no tienen ningún mínimo conocimiento de las leyes y obviamente los engañan y hacen que cometan el ridículo total.“Ahora si a mí me preguntan, tan sólo hay dos personas que no trabajan y se les paga y esos son los dos ediles que presentaron el documento”, concluyó.Cabe mencionar que fueron los regidores Dominico Romero y Reyna Esther Rodriguez, quienes acusaron al Alcalde de mantener en la nómina del Ayuntamiento a personas que ya fueron dadas de bajas desde hace varios años o incluso ya fallecidas, argumentos que el Presidente Municipal desestimó.