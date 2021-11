Dengue se dispara en localidad de Xalapa; enfermos esperan atención

Un nuevo brote de dengue se está presentando en la localidad de San Antonio Paso del Toro, perteneciente a Xalapa, en donde de acuerdo con su subagente municipal, Gonzalo Vázquez López, al menos el 10 por ciento de sus casi 500 habitantes se han contagiado.En entrevista telefónica, expuso que los casos han sido de dengue clásico y se han seguido presentando, sin que las autoridades sanitarias hayan enviado alguna brigada para dar atención médica a los infectados.“Sí, la verdad hay muchos casos de dengue, la comunidad es pequeña como de unas 400 o 500 personas y debe haber como el 10% de contagiados. Hasta ahorita han sido casos de dengue clásico”, señaló.Vázquez López apuntó que esta situación ya fue reportada al Centro de Salud “Lerdo de Tejada”, al que le corresponde la atención sanitaria de esta localidad xalapeña y es que según él, el brote comenzó hace 20 días.“Todavía está el brote de dengue, fue la Secretaría de Salud y de parte del Sector Salud fueron a hacer descacharrizaciones el día de ayer, ya están yendo a fumigar también, el martes o miércoles comenzaron las fumigaciones”, comentó.El subagente municipal expuso que las personas están acudiendo a médicos particulares para tratarse la enfermedad y no al centro de salud; criticando que hasta ahorita no hayan llevado medicamentos para atender a los que siguen con el padecimiento activo.“Les dijimos que fueran al centro de salud para que así hicieran caso de venir a fumigar (…) todos estaban yendo a doctores particulares, todavía no han mandado la brigada de médicos, nada más fumigaciones”, denunció la autoridad auxiliar del Ayuntamiento capitalino.Dijo que no es la primera vez que ocurre un brote de dengue en su comunidad, pues hace un año y medio también ocurrió debido a basurero ilegal que hay en un lote del municipio de Jilotepec, colindante con el de Xalapa, el cual sigue funcionando y fungiendo como criadero del mosquito Aedes aegypti.“Hace como un año y medio o dos también hubo un brote por parte de un tiradero de basura clandestino que está en los terrenos del municipio de Jilotepec. Por ahí empezó el mal, ese basurero lo tenían que quitar porque era clandestino pero hasta ahorita sigue en pie y está afectando también a los acuíferos de la vía a Actopan, las aguas subterráneas del río Actopan”, aseveró.