Dentistas piden a veracruzanos no tener miedo a consultas en época de pandemia

Todos hemos tenido miedo por la pandemia del COVID-19, pero la del dentista es una profesión en la que tenemos que asumir la responsabilidad, tanto de la salud del paciente como la de nosotros mismos, así lo considera la médica Consuelo Carreón Fricke.Entrevistada en su consultorio de Esthetic Dent Rehabilitación e Implantes, de Juan Soto 6, en la ciudad de Xalapa, la Cirujano Dentista con 15 años de experiencia, que pertenece a la segunda generación familiar, considera que el reto para esta nueva normalidad es garantizarle a los pacientes todas las medidas de bioseguridad para que puedan venir sin miedo y con tranquilidad a sus consultas.“La atención que brindamos a nuestros pacientes no puede ser igual que antes de la pandemia, se debe maximizar las medidas de protección y prevención ya que los odontólogos formamos parte de uno de los grupos clínicos con mayor riesgo debido a la exposición de gotas de saliva, sangre e instrumentos rotatorios, de pacientes que podrían ser portadores asintomáticos”, expresa.“Todo el equipo que trabaja en el consultorio tiene el cuidado para brindar una atención de calidad sometiéndonos a los protocolos estrictos”, indica.Con consultorios también en Sayago y próximamente en Araucarias, la especialista en rehabilitación bucal, la Cirujano Dentista Consuelo Carreón Fricke expresa que tuvo que cerrar el consultorio por dos meses, cuando las autoridades sanitarias así lo solicitaron.Para los alrededor de mil dentistas que existen en Xalapa y que atienden a los más de 500 mil capitalinos, este cierre les afectó económicamente.“Les afectó más, claro, a quienes sólo tienen el ingreso del consultorio ya que las afectaciones llegaron de 90 al 100%. Otros tenemos la oportunidad de trabajos adicionales en instituciones públicas, lo cual nos ha permitido sobrellevar la pandemia, pero todos cerramos, como se nos indicó”.—¿Qué medidas tomaron, cuál es el protocolo que siguen?“Seguimos las recomendaciones de la OMS, ya que no existe un protocolo universal o local, nos vamos adaptando a todas las recomendaciones, sin embargo las medidas o barreras de protección, esterilización de instrumentos y sanitización de toda el área de trabajo ha sido siempre de rutina, ya que siempre se ha evitado el contagio de enfermedades”.“Contamos con los insumos necesarios para la atención a los pacientes como cubrebocas, batas quirúrgicas, lentes de protección, caretas, químicos de esterilización de amplio espectro así como la desinfección por medio de ozono en todas las áreas de trabajo”, aseveró.“Cuando un paciente habla por vía telefónica a la clínica es interrogado sobre el estado de salud en general, si ha viajado al extranjero o si presenta algún síntoma como tos, fiebre o si ha convivido con alguna persona enferma. Posteriormente, de manera presencial se les realiza a todos la historia clínica de manera detallada ya que esto es fundamental debido a que nos arroja un resultado del estado general del paciente”.—¿Se ha mantenido la afluencia a pesar del temor de mucha gente?“Se ha mantenido, ya que los pacientes tienen la confianza de que somos un consultorio serio y que nos sometemos de manera estricta a los protocolos de seguridad del paciente”.“Estheticdent Rehabilitación e Implantes tuvo que reorganizarse. La agenda se tuvo que espaciar, para que la gente no se junte y la sala de espera esté despejada”.Buscamos darles una atención personalizada, insiste, a pesar de que la pandemia ha generado un distanciamiento social.“La pandemia ha generado estrés y mucha ansiedad de la sociedad debido a que tienen que adaptarse a un nuevo estilo de vida llamado nueva normalidad, pero en realidad ha generado mucho distanciamiento social”.Consuelo Carreón Fricke, Cirujano Dentista recién certificada por el colegio odontológico metropolitano y provincias de México, exhorta a la población a no tener miedo a la consulta.“Ya que todo el gremio odontológico está trabajando fuertemente ante las nuevas recomendaciones preventivas, ya que ir al dentista es una necesidad de toda la población”, concluye.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund