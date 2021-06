Denuncia a Premier English Xalapa por no entregar certificado de estudios después de 6 meses

Al Calor Político



Quiero denunciar a la escuela de inglés Premier English, ubicada en la avenida Orizaba #67, en la ciudad de Xalapa.



El motivo es el siguiente:



Yo concluí el ciclo escolar en diciembre del 2020 y cuando me inscribí, la institución prometía que al finalizar el curso se realizaría un acto académico y se me entregaría un certificado de estudios con valor curricular SIN NINGÚN COSTO EXTRA. Resulta que al final había que pagar la cantidad de $380 para que se me entregara ese certificado, cantidad que pagué para no darle más vueltas al asunto y me hicieran la entrega lo más pronto posible. Hoy, siendo 14 de junio del 2021 NO SE ME HA ENTREGADO.



Desde enero he estado preguntando por la fecha en la que será el evento académico y la entrega de certificados y sólo me dan largas. Su pretexto desde siempre, ha sido que el Corporativo Premier English se encuentra en Guadalajara y que desde allá es de donde se expiden. Como si en la actualidad no tuviéramos los medios necesarios como para que esos certificados ya se encontraran aquí DESPUÉS DE 6 MESES.



Esta denuncia es para exigir a Premier English Xalapa la entrega inmediata de mi certificado y para alertar a las personas que estén interesadas en estudiar ahí para que NO lo hagan ya que no es para nada una institución formal.



Adjunto capturas de pantalla de la conversación con la recepción y con el encargado del área directiva en Xalapa.



Atentamente



Jaret Alicia Lagunes Hernández