Denuncia Cabildo de Tamiahua a exalcaldesa por daño patrimonial superior a 10 mdp

La alcaldesa de Tamiahua, Linda Guadalupe Ramírez Torres, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en contra quien resulte responsable, ante las observaciones que realizó el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), donde se presume un presunto daño patrimonial superior a los 10 millones de pesos.Entrevistada la tarde de este viernes a su llegada a la Fiscalía en Xalapa, la edil señaló que en la pasada entrega - recepción, faltaron documentos que se requieren para solventar las observaciones del organismo auditor del Estado.Sin embargo, de la pasada administración que encabezó la ex alcaldesa y hoy legisladora Citlali Medellín Careaga, enviaron un oficio donde se afirma entregaron toda la documentación referente a la gestión.“El ORFIS ya señaló a la administración pasada por más de 10 millones de pesos, falta mucha documentación para comprobar y otra la tenían ellos en su poder, por eso estamos presentando la denuncia. Cuando hicimos la entrega recepción los documentos no aparecieron dentro de las carpetas y nueve meses después quisieron certificarlos, lo que parece sospechoso, es ilegal sustraer archivos del municipio y ponerlos a resguardo personal”, apuntó.Es así que, al no ubicarse dicha documentación, se procedió a la presentación de una denuncia contra quien resulte responsable, ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, coalición, falsificación de documentos y uso de documentos falsos.“Es importante señalar esa primera irregularidad, entregar documentación relevante nueve meses después de lo correspondiente es cuando menos sospechoso, pues es ilegal extraer documentos de los archivos del municipio y ponerlos a resguardo personal”, señaló.Y es que recordó que les solicitaron la certificación de reproducciones impresas de documentos que no se encuentran en los archivos del Ayuntamiento de Tamiahua, de los que se desconoce la metodología que fue utilizada para llevar a cabo la sustracción, reproducción o entrega a terceras personas para su posesión, mismas que no son suficientes para solventar los señalamientos del ORFIS.“Nosotros estamos por la labor de esclarecer dicho daño de casi 11 millones de pesos, pero no pretendemos bajo ninguna circunstancia ser cómplices de presuntos actos de corrupción”, dijo al ser acompañada por el Síndico y tres de los cuatro regidores del Ayuntamiento, a interponer la denuncia.