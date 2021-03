Denuncia especialista del Área de Autismo del CRISVER despidos injustificados

Sin supuestamente haber recibido hasta el momento un documento oficial en el que les indiquen el motivo por el cual no pueden ingresar a laborar ni qué razones hubo para darlos de baja, personal del Área de Diagnóstico de Autismo en la Subdirección Estatal para la Atención del Autismo del Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz (CRISVER) denunció despidos injustificados.



Uno de ellos es David Alejandro Torres López, licenciado en Educación Especial en el Área de Audición y Lenguaje y maestro en Necesidades Educativas Especiales, quien explicó que el 5 de marzo se presentó en el lugar a laborar pero el personal de vigilancia no le permitió el acceso refiriendo que “tenía indicaciones superiores de no permitirle ingresar”.



“Inmediatamente me dirijo mi sindicato y al día de hoy la única respuesta que he tenido ha sido por parte del sindicato que dice que en el DIF Estatal estoy dado de baja pero sin entregar ningún documento, ni nada”, acotó el también doctorando en Psicología en la Universidad Veracruzana (UV).



Y es que indicó que el próximo 25 y 26 de marzo se llevará a cabo un congreso, para el cual estaban grabando entrevistas, desconociendo qué pasará con dicho evento y quiénes los suplirán.



“El día miércoles 10 de marzo me corresponde presentarme en las instalaciones para continuar con los diagnósticos de los niños con presumible condición de Trastorno de Espectro de Autismo que están en lista de espera en CRISVER pero cabe la posibilidad de que nuevamente no me dejen ingresar”, precisó.



Aseguró que la función que tanto él y como sus compañeros cumplen en el centro es prioritaria dentro de los Servicios de Salud. “Las personas con diagnóstico de Autismo merecen la mejor intervención, la mejor atención, desconocemos totalmente cuál es el motivo de nuestra baja”.



Torres López recordó que hay un acuerdo presidencial que indica que no se podría despedir a ningún personal del servicio del Estado durante la pandemia, por lo que están viendo vulnerados sus derechos laborales sin ningún acercamiento por parte de las autoridades.



“Es un manejo bastante irregular, extraño, que realmente no podemos comprender y esperamos que nos pudiera resolver en algún momento el DIF. Indicarnos cuál es nuestra condición dentro de la institución y si efectivamente alcanzamos baja por algún motivo que sea imputable a nosotros o que no, se proceda conforme a Derecho”, pidió.



Dijo entender que si la razón del Gobierno del Estado es disminuir a su personal por una situación económica, cualquier trabajador puede formar parte de ese recorte; sin embargo, insistió, tendría que actuar conforme lo indica la Ley.



“Hasta el momento ninguna parte del procedimiento de un despido, de una notificación o de ni siquiera de un trato digno se ha realizado. Cada vez que nosotros solicitamos ingresar al CRISVER, si es que se nos llega a permitir, somos custodiados por el personal de vigilancia, lo que podría considerarse inclusive un tipo de acoso laboral, con miras posiblemente a que desistamos de asistir a nuestro centro de trabajo y así poder levantar un acta de abandono de empleo”, comentó.



Sostuvo que mañana miércoles, él y varios de los perjudicados con la medida irán a la institución de asistencia social para intentar ingresar. “-Las autoridades- ni siquiera nos dan la cara, no hay ninguna sola persona que nos diga estás despedido. Ni una sola persona que nos entreguen un documento, ninguna otra persona más que el personal de vigilancia, el cual cuenta con un arma y por lo tanto nosotros nos vemos imposibilitados a poder realizar cualquier acción de intento de ingreso a la institución”.



El especialista en autismo afirmó que tanto él como varios de dichos trabajadores cuentan con un prestigio académico importante en el Estado, el país y en el exterior, ya que han sido ponentes en congresos nacionales e internacionales, representando a Veracruz.



“Por lo tanto, desconozco por qué actualmente se me está tratando de esta manera tan indigna, tan burda y tan arbitraria. Simplemente solicito tener certeza de mi condición y situación laboral y que en dado caso de que el despido sea una situación imputable al Gobierno del Estado, simplemente realicen la indemnización correspondiente”, mencionó.



Finalmente, aseveró que en ese empleo no devengan “una gran cantidad de dinero, somos personas que si estamos en el servicio público, es por convicción y por vocación de servicio a la comunidad”.