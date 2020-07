Denuncia falta de recolección de basura en calle Salvador Allende, en Xalapa

A quien corresponda,



¡Pésimo servicio municipal de recolección de basura!



Aprovecho su prestigiado y muy visitado portal para dirigirme a las autoridades municipales y comentarles sobre el pésimo servicio de recolección de basura que están brindando, pues en la calle Salvador Allende, de la colonia El Olmo, donde está mi domicilio, tiene más de una semana que no pasa el camión recolector.



Hace varios meses el camión pasaba 3 días a la semana, después dos, posteriormente alternaba una y dos veces y actualmente tiene más de una semana que no pasa.



Soy un usuario responsable con el pago de las contribuciones, pues hago mi pago anual del Predial y del servicio de recolección de basura, por tal motivo, espero las autoridades y los servicios que brinda el municipio sean igual de responsables.



Gracias de antemano.



Favor de omitir mis datos personales para evitar represalias, no obstante, si las autoridades lo consideran necesario, pueden darse una vuelta por la colonia.





Atentamente

Nombre (…)

Tel (…)