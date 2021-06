Denuncia MC ante OPLE "extravío" de boletas en Distrito Local 11 de Xalapa

El partido Movimiento Ciudadano (MC) presentó una denuncia formal ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) por la "presunta sustracción" de 100 boletas correspondientes a la elección de Diputado local por el Distrito 11 de Xalapa.En el escrito se señala que el consejero presidente de ese Consejo Distrital, José Guillermo Ramos Moreno, se ha negado a entregar la lista de asistencia y relatoría de hechos y videos de cámaras de vigilancia, para confirmar quiénes participaron en el proceso de recepción y conteo de las papeletas de los comicios en dicha demarcación.Y es que se asegura que el único representante que se ausentó de esta actividad fue el de MC, Víctor Manuel Arcos Suárez, por problemas de salud, de allí que el partido naranja lo defina como una “ruin acción".La solicitud de la referida documentación y material audiovisual, se apunta, es para presentar las denuncias correspondientes y se finquen las responsabilidades penales que haya lugar contra "quienes, dicho sea de paso, presenciaron un acto de magia, frente a todos, suponiendo sin conceder, en su cara o… ¿en contubernio?".Sobre lo ocurrido, se señala que "los asistentes al conteo y sellado de actas, tienen las manos sucias, la conciencia turbia, la trampa a flor de piel, en el proceso electoral más importante de la historia del país, en este distrito donde se disputa la elección a diputado local por Xalapa Rural".La petición de los documentos y videos se hizo el 1º de junio y el 2 se presentó la denuncia y hasta el momento no han recibido respuesta."¿Qué sucede? El proceso electoral es el domingo 6 de junio, ¿qué no la justicia debe ser pronta y expedita?".Y es que, la no asistencia de Movimiento Ciudadano le libera de toda sospecha y le coloca como el único partido que no se presta, ni se prestará jamás a trampas, deslealtades, ni acciones truculentas, se mencionó.Por su parte, el representante de MC ante el Consejo Distrital 11 apuntó que "no tenemos la conciencia sucia, ni defraudamos en nada al electorado xalapeño toda vez que hemos hecho una campaña limpia, transparente, con muy bajos recursos, de gran contacto ciudadano. Por ello, los contendientes se sienten en desventaja y recurren a las viejas trampas electorales para llevar de manera fraudulenta al triunfo a su postulada/o”.Mencionó que no dejarán que "tan ruin acción" quede impune porque "Xalapa merece un cambio de fondo y somos los únicos que ofrecemos a la ciudadanía, el verdadero cambio de un Xalapa sediento de empleo y prosperidad”.