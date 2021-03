Denuncia por presunta negligencia médica contra Hospital “Luis F. Nachón” no avanza

Desde el 7 de enero de 2018, fecha cuando se presentó la denuncia, la Fiscalía General del Estado (FGE) no avanza en la investigación contra personal del hospital regional “Luis F. Nachón” de Xalapa.



En ese sentido, al emitir la recomendación 11/2021, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) dictaminó una violación a los derechos de la víctima, en este caso la hermana de un paciente del Hospital Nachón, ingresado de Urgencia por una dolencia en la vejiga.



La afectada explicó que a su familiar se le practicó un procedimiento quirúrgico, situación que derivó en un daño a la salud de éste y por lo cual acudió a la Fiscalía Novena de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XI Xalapa, para promover denuncia contra servidores públicos del Hospital Nachón.



El día de su inicio, la FGE acordó girar oficio a la Policía Ministerial para que investigara los hechos que se denuncian, así como la práctica de aquellas diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.



No obstante, únicamente se giró oficio al Director General de Servicios Periciales del Estado, para que designara un perito médico a fin de que certificara las posibles lesiones que pudiera presentar el paciente.



Al día siguiente, 8 de enero de 2018, se realizó dictamen de lesiones, en donde se estableció que el hermano de la denunciante se encontraba desubicado en sus tres esferas neurológicas y presentaba lesiones que por su naturaleza ponen en peligro su vida.



Durante los siguientes 13 meses no se realizó ninguna actuación.



El 22 de febrero de 2019, la denunciante compareció ante el Fiscal encargado de la investigación y amplió su denuncia.



En ella, informó sobre la atención médica y el estado de salud que presentaba su hermano, señalando nuevamente el nombre de los médicos involucrados en los posibles hechos constitutivos de delito.



A partir de entonces, no existió constancia de una continuidad en la investigación, situación que la CEDH determinó como una falta de debida diligencia por parte de la parte investigadora.



“La Fiscalía General del Estado ha realizado diligencias mínimas para la integración de la indagatoria. En efecto, a lo largo de tres años y un mes (… ) únicamente ha girado dos oficios a servicios periciales; uno a la policía ministerial, uno a la Secretaría de Salud y uno al Director del Hospital. Estos no han abonado a la pronta determinación del caso, toda vez que no ha obtenido ningún informe por parte de la Secretaría de Salud de Veracruz ni declaración del personal de la salud involucrado”, indica la resolución.