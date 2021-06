Denuncia PRD que aparecen boletas de Papantla, en Poza Rica

En el recuento de votos que solicitaron partidos políticos que participaron en la contienda electoral por la alcaldía de Poza Rica, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) encontró múltiples irregularidades, entre las que destacan boletas de otros municipios.



El representante del Sol Azteca, Carlos Magno Mendoza Trapala, se quejó porque el Consejo municipal del Organismo Público Local Electoral (OPLE) no quieren recibir los escritos de inconformidad, no sólo de ellos sino también de otros institutos políticos.



Agregó que otra de las inconsistencias fue que la hija del presidente municipal de Poza Rica, Francisco Javier Velázquez Vallejo, fue funcionaria de casilla y no podía serlo por conflicto de intereses que afectan el principio de imparcialidad que debe regir a todo proceso electoral.



Explicó que para no viciar el proceso de impugnación se reservaría mayores detalles sobre otras irregularidades que pudieran anular la elección y provocar una elección extraordinaria.



No obstante, dijo que su partido luchará por hacer valer sus derechos políticos electorales y de los ciudadanos que participaron en la elección y convocó a más fuerzas políticas en unirse en un frente común para proteger el proceso electoral.