Denuncia que cosecharon caña ilegalmente de parcela en disputa, en Yanga

Para Rosalina Déctor Contreras, quien mostró el certificado Agrario y dijo ser la auténtica propietaria de una parcela de 4.6 hectáreas, que comentó le heredó su padre; denunció tortuguismo de una juez para determinar el caso y corrupción y abuso de poder por parte de elementos de la Policía Judicial de Córdoba, ya que asegura que fueron comprados por sus medios hermanos, Josefina, Gonzalo, Viviana, todos de apellido Barragán y su madre Regina Quevedo.Ante eso, pide al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, como a la Fiscal General, tomen cartas en el asunto, porque le quieren quitar la parcela que le heredó su padre.Expresa que este jueves, sus medios hermanos, aun cuando el juez décimo segundo de Distrito, Marco Antonio Rodríguez Lobato, no ha determinado sobre este caso y que ninguna de las dos partes podría usufructuar, ya empezaron a cosechar la caña, a lo que ella le llamó abuso y robo del producto.Rosalina Déctor y su hermana, Nayelli Barragán, quienes presentaron documentos del certificado parcelario, bajo el número 000001040610, 1040611-1040612-1040613 documento que logró por sucesión de derecho parcelario el 8 de diciembre de 2021 por el Tribunal Unitario Agrario, lamentaron que ayer jueves observaron cómo estas personas bajo un árbol de mango veían cómo cosechaban la caña con un equipo de alzadora y camiones, cuando ella es la propietaria de esta tierra.Para no entrar caer en un enfrentamiento, llevaron como testigo al delegado de la Comisión de Derechos Humanos, Antonio Hernández; a la comisariado ejidal, Celia Siria Rueda y pidieron la presencia de policía municipal de Yanga, para que vieran cómo le están violentando sus derechos, sin que las autoridades correspondientes actúen conforme a Derecho.En su denuncia pública, Rosalinda Déctor, quien aclara que se cambió el apellido de su padre Barragán, por todos estos problemas; explica que este caso lo enfrenta desde el 10 de abril del 2021, cuando al fallecer su padre y ser la auténtica propietaria de la parcela, al llegar el momento de la cosecha estaba en su parcela cuando llegaron sus hermanos acompañados de un grupo de policías judiciales y sin orden de aprehensión y al preguntarle por qué se los querían llevar, uno de los judiciales que sale en el video, sólo les dijo: “Aquí nadie pasa por encima de la Ley”. Entonces fue detenida y esposada al igual que otros familiares, incluyendo a un menor de edad.Para ello, mostró los videos de cómo los elementos de la Policía Judicial se los llevaron esposados y retenidos por cerca de 40 horas en las oficinas que se localizan frente a la Fiscalía; y para poder ser liberados, estos elementos policiacos les pidieron, por un lado, 50 mil pesos y por otro lado 20 mil pesos; es decir que les entregaron 70 mil pesos sin recibir una boleta de pago. Cuestionó: “¿Cómo se le llama a esto?”; se contestó: “Corrupción”.Expresó que si el Presidente López Obrador habla de acabar con la corrupción, que intervenga en este caso e investigue a la Fiscalía de Córdoba y al fiscal Rubén Ortiz Reyes, quien lleva la carpeta de investigación UIPJ/DX1V/CORD/F6/923/2021.Expresó que ella no tiene el dinero para comprar autoridades pero sí el derecho de defenderse apegada a la Ley.Dijo que, a pesar de presentar las denuncias correspondientes, simplemente no avanzan, por eso, pidió a la Fiscal General investigue a estos elementos de la Judicial y el porqué el Juez, a un año de tener el caso, no se ha pronunciado en este caso. “¿Quiere dinero?”, se preguntó.