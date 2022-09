Buenos días:Ojalá a través de su medio se le haga conocimiento al Sr. alcalde Ricardo Ahued de un trabajo mal hecho acá, en la calle Marangola y Acueducto Xalapa de la colonia Loma Bonita de Xalapa.Hace tiempo rompieron la tubería de agua y no la repararon, no sé por qué no se hace un trabajo con responsabilidades.Adjunto evidencias.Muchas gracias.