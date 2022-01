Denuncia que recibió pésima atención en el Hospital Regional “Luis F. Nachón”

Buenas noches, ante este medio quisiera exponer mi queja sobre la pésima atención que tiene el Hospital Regional “Luis F. Nachón”.El día 2 de enero del 2022, a las 8:30 de la noche, llevé a mi hijo para revisión ya que presentaba diarrea, dolor de estómago y fue operado hace 15 días de apendicitis, mi preocupación era por los síntomas que él llevaba.La atención me la brindaron 10:40 de la noche, ya que supuestamente no había médico. Cuando la policía del IPAX me dijo que sí había un pediatra que lo pudiera revisar, al pasar éste fue muy grosero y me dijo que era normal que le doliera el estómago y que eso se debía a una infección intestinal cuando ni siquiera lo revisó.Yo le pedí al doctor que lo tenía que revisar para darle un diagnóstico, le comenté que era extraño que él estuviera así, ya que ha tenido los cuidados necesarios para su recuperación. El doctor siempre fue grosero, al igual que la enfermera, tanto que rasguñó a mi hijo.Me salí y le comenté al del módulo que tenían una pésima atención y que no se valía que fueran groseros. Más tarde acudí con el Subdirector del turno de la noche y puso en su lugar a estas personas.Entiendo que es fin de semana, pero si los doctores no quieren atender, pues que se jubilen o que se vayan a su casa, pero los pacientes merecemos un trato digno.Tan solo mi hijo cuenta con 12 años y no se vale que hayan sido groseros. ¿De qué se trata? ¿Dónde está el Secretario de Salud?Les pido que haya solución y que omitan mis datos, aunque sé que ellos tienen mi nombre, dirección y teléfono y tengo miedo a que en futuras consultas no quieran atender a mi pequeño.AtentamenteNombre (…)Tel (…)