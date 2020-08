Denuncia que Secundaria Gral. 5 de Xalapa dio preferencia a recomendados de la SEV

Buenas tardes,



Espero puedan dar seguimiento a mi queja, pues se me hace injusto lo que hizo la escuela secundaria “Manuel R. Gutiérrez No. 5”, donde saqué ficha para mi hijo en tiempo y forma.



Mi molestia es la siguiente: según sólo iban a tomar como requisito el promedio del alumno y que tuvieran hermanos ahí, cosa que no respetaron. Realmente me molesta y se me hace una burla, pues mi hijo con un promedio general de 9.7 lo mandaron al turno de la tarde, cuando sé perfectamente que otros niños que no cumplen con ningún aspecto y promedio, les dieron preferencias en turno matutino.



Hoy por medio de invocación y contactando a padres de familia que están igual de molestos, me comentaron que ellos se enteraron que a trabajadores de la SEV les pasaron listas donde pusieran y escogieran la escuela y nombres de sus recomendados.



Entonces, me pregunto yo ¿De qué sirve hacer filas? Si ahí lo primero que te piden es la boleta para confirmar promedio y darte la ficha. Yo exijo que compongan esas listas y que cada alumno tome el lugar que le corresponde. A ustedes por favor les pido averigüen si realmente hubo tráfico de influencias.



Voy a convocar que el día lunes a las 9:00 a.m nos juntemos padres inconformes y que la dirección de la escuela detenga inscripciones o que la SEV haga algo.



