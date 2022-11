Denuncia sindicato amenazas, cierres y despidos en el Monte de Piedad

Con tal de no legitimar el contrato colectivo de trabajo (CCT), el Nacional Monte de Piedad (NMP) amenaza con cerrar 18 sucursales en todo el país, entre estas, la de Papantla, Veracruz, denunció el secretario general de la Sección XIV, de Xalapa y Coatepec, del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, Empresas de Préstamo Prendario y Servicios Financieros (SNET-NMP) Miguel Ángel García Pérez.En entrevista con alcalorpolitico.com, el dirigente sindical expuso que la empresa de empeños proyecta a la vez liquidar a 2 mil 500 sindicalizados en las más de 300 sucursales en servicio en México, luego de dar de baja a 20 trabajadores por defender sus derechos.“Nosotros llevamos un proceso para legitimar el contrato los días 25 y 26. No le agradó a la institución y en represalia despidió a 20 compañeros, entre representantes sindicales, secretarios o representantes de sección en todo el país”.Añadió que el Monte de Piedad además amenazó con cerrar 18 sucursales a partir del primero de diciembre y entre estas, la del municipio de Papantla.“El 4 de octubre nos manifestamos afuera de las sucursales para defender nuestro contrato colectivo de trabajo y defender el derecho a legitimar. Pero la administración está empeñada en no llevar a cabo este proceso”, refirió.Acusó que el Monte de Piedad insiste en despedir a los 2 mil 500 empleados para no avalar el CCT, aun cuando existe el 87 por ciento de los trabajadores del sindicato respaldan la legitimidad de este documento laboral.“Nosotros no nos oponemos a la negociación del contrato. Como sindicato debemos evolucionar a la par con la institución y crecer a la par de la institución, pero no vamos a aceptar el despido de 2 mil 500 personas”, añadió.Por su parte, el Secretario de Trabajo y Conflictos en la Sección 14, Eliseo Aburto, pidió que el público apoye la defensa de los empleados del NMP, dado que son respetuosos de las decisiones de la empresa, siempre y cuando no vulneren los derechos de los empleados.