Denuncia Todos por Veracruz “turismo electoral” en Landero y Coss

En Landero y Coss, municipio con apenas mil 497 electores y tres casillas electorales, prevaleció el “turismo electoral” para favorecer a la Coalición del PAN-PRI-PRD, denunció el candidato a la presidencia municipal Pablo Domínguez Martínez por el Partido Todos por Veracruz.



En ese sentido, en conferencia de prensa anunció que promovió ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) una solicitud de elección extraordinaria para aplicar el criterio de desempate, luego que él y la candidata de “Veracruz Va” Xóchitl Domínguez Rosado recaudaron cada uno 583 sufragios.



Pablo Domínguez, de Todos por Veracruz, señaló que la coalición del Partido Acción Nacional, de la Revolución Democrática y el Revolucionario Institucional recurrieron al “turismo electoral” para beneficiar a su abanderada, esposa del presidente municipal panista Pedro Domínguez García.



“Los contrarios empadronaron gente meses antes de la elección para robarnos la contienda” acusó.



Y es que aunque el PREP les dio la ventaja de un sufragio contra Domínguez Rosado, ya en el cómputo los dejó en empate de 583 a 583.



La esposa de Pablo Domínguez, Abril Lozano, ironizó que en un pueblo tan pequeño, que tiene solo tres casillas y menos mil 500 votantes, fue evidente el “turismo electoral” a favor del PAN-PRI-PRD.



“Son de esas pequeñas comunidades donde todos nos conocemos a todos y entonces fue muy evidente el acarreo de gente. Por eso mismo la gente está molesta, si fue demasiado evidente y ellos no hubieran logrado el empato de no haber sido por esta gente”.



Acusó que desde días antes de la elección comenzó el “turismo electoral” de personas que no radican en Landero y Coss.



Dijo además que la moción de elección extraordinaria fue secundada por los otros partidos al ser evidente el turismo electoral.