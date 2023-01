Denuncia vecina exceso de ruido de centro botanero de Murillo Vidal, en Xalapa

Buena tarde:Hago pública la denuncia contra el centro botanero “Mango”, es imposible de soportar el sonido que tienen, intolerantes totalmente.Ayer tuvieron música en vivo hasta las 3:30 de la mañana. Están arriba de una escuela para niños y jóvenes, no cuentan con estacionamiento propio y no tienen la opinión favorable de los vecinos.Los vecinos hemos denunciado incansablemente, tenemos varios procedimientos abiertos y el Ayuntamiento de Xalapa no hace nada, violentando totalmente todos los reglamentos y procedimientos (Artículos 23, 24, 27, 28, 150, 151y 152 del Reglamento de Desarrollo Económico y Turístico de Xalapa).Hemos sido tolerantes, pero como se observa en el video no hay entendimiento.Ojalá a través de su medio las autoridades hagan algo al respecto.Muchas gracias.