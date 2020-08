Denuncian a Congreso por destituir a Magistrados que ganaron amparo contra retiro forzoso

Por considerar que hubo pago de favores, nepotismos y desacato a la ley de amparo, el diputado local Enrique Cambranis Torres, del PAN, presentó una denuncia ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, Supervisor de la Unidad de Atención Inmediata, contra la Mesa Directiva del Congreso del Estado, la Junta de Coordinación Política y quienes resulten responsables por el desacato a la Ley en la destitución de tres magistrados del Poder Judicial de Veracruz.



El Legislador panista refirió que la aprobación de la propuesta de magistrados fue una intromisión, de manera que no se debe permitir.



Cabe mencionar que la semana pasada, el Congreso del Estado aprobó las propuestas a magistrados del Poder Judicial, las cuales se señalaron como viciadas de origen.



Y a decir de Enrique Cambranis, al menos dos ciudadanas habían recurrido a amparos y ya tenían suspensiones ganadas para que la reforma que establece el retiro forzoso de jueces y magistrados a los 70 años no se les aplicara.



No obstante, dicha norma no les fue aplicada “y si hay algo que lastima más al Poder Judicial es que se designen personas no solamente no preparadas, sino, además, emparentadas con servidores públicos”, expuso.



Por tanto, definió que Acción Nacional no permitirá esta ilegalidad y luchará por reestablecer el estado de Derecho constitucional que se ha lesionado.



“Seguiremos defendiendo la democracia, la división de poderes, porque estamos firmes y combatiremos el abuso de poder”, finalizó.