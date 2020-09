Denuncian a empresa de banquetes por no regresar dinero, pese a que no se realizó el evento

Director de Al Calor Político,



Quiero advertir y denunciar a la agencia de banquetes Belem, la cual defraudó a los alumnos y padres de la escuela de bachilleres COBAEV 35 con el cobro para la realización de la cena de graduación de la generación 2017 – 2020, el día 18 de julio 2020. Por efectos de pandemia no se realizó y el dinero que pagamos no nos fue devuelto.



De todos es sabido que por la contingencia sanitaria del COVID-19 no se permite realizar eventos, pero esta empresa cobró el dinero del evento y ahora se niega a devolver.



Inicialmente mencionó que devolvería el 50%, pero ahora resulta que lo entregó al encargado del salón SUTERM para pintarlo, lo cual esto no está estipulado en el contrato, ni los padres de familia, ni los alumnos hicieron tratos con el personal del salón, por lo cual hacemos una denuncia pública en contra de esta señora.



