El que suscribe, José de Jesús Mario Vilis Tlaxcalteco.



Al Calor Político:



Hago esta denuncia en contra del responsable de los programas federales de caña y café en la región de Coatepec, Levit Fragoso Martínez, por no cumplir con el acuerdo que tomamos el pasado 24 de marzo en las instalaciones del CADER No. 01 de la SADER.



Por tal motivo, no tengo ningún inconveniente en que mi nombre sea publicado en esta denuncia, ya que afecta a los productores de café con quienes vengo trabajando y proporcionándoles asistencia técnica en la producción de café desde el 2017.