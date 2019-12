Denuncian a extesorera de Actopan por desfalco de 21.4 millones de pesos

Este viernes, ante la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de José Alfredo Corona Lizárraga, la representante legal del Ayuntamiento de Actopan, que preside José Paulino Domínguez Sánchez, presentó una denuncia de hechos en contra de la extesorera municipal María Nely Alarcón Gil por un daño patrimonial por 21 millones 439 mil 898.90 pesos.



La denuncia en contra de la funcionaria y quienes resulten responsables por presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado y los que resulten, va acompañada de decenas de documentos certificados, auditados y notariados debidamente.



Al respecto, el alcalde José Paulino Domínguez pidió a la Fiscalía que se actúe de inmediato y que se haga justicia al pueblo de Actopan.



Lamentó que esté “empantanada” la denuncia que hace un año se presentó en contra del también extesorero Pedro Benítez Domínguez, hoy tesorero de Tuxpan y acusó que “tejieron una red de corrupción para comprar impunidad”.



Hace uno año, el mismo Ayuntamiento de Actopan denunció al primer extesorero de esa administración, Pedro Benítez Domínguez, por un desfalco de casi 10 millones de pesos.



Benítez Domínguez es actualmente tesorero del Ayuntamiento de Tuxpan que preside el panista Juan Antonio Aguilar Mancha, primo del exdirigente estatal del PAN, José de Jesús Mancha Alarcón.



Por su parte, el alcalde panista de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez, pidió este viernes a la encargada de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, “que se investiguen estos hechos y que se actúe en consecuencia”.



“Apelo a nombre del pueblo de Actopan a ese compromiso que ha asumido dignamente de procurar justicia a todas y todos los veracruzanos. (…) En Actopan no permitiremos que se roben el dinero de la gente. (…) Hay intereses económicos que están tocando a funcionarios de la Fiscalía y que pudieran constituir otros delitos de corrupción”.



“Nos resulta sospechoso que la denuncia que hace un año presentamos en contra del también extesorero, Pedro Benítez Domínguez, se encuentre empantanada, no avance y la autoridad no resuelva. Sabemos que tanto Pedro Benítez Domínguez como María Nely Alarcón Gil han tejido una red de complicidades para comprar impunidad”, dijo.



El munícipe de Actopan dijo que confía en que el encargado de la Fiscalía Anticorrupción, José Alfredo Corona Lizárraga y el secretario técnico, René Sosa Augusto, “actúen con responsabilidad y no caigan en la tentación de la deshonestidad”.



“Soy un hombre de instituciones. Confío plenamente en que la Fiscalía General del Estado de Veracruz actuará con responsabilidad”, dijo.



Extesorera malversó fondos federales



La denuncia contra la extesorera María Nely Alarcon Gil, involucra el manejo irregular o malversación de 21 millones 439 mil 898.90 pesos de diversos fondos federales.



Alarcón Gil se desempeñó primero como Contralora Interna en el periodo de Pedro Benítez Domínguez, quien era el Tesorero y habría llegado a ese puesto por recomendación directa del entonces dirigente del PAN, Pepe Mancha.



Al ser despedido por las irregularidades encontradas, fue rescatado por el Ayuntamiento de Tuxpan que preside el primo de Pepe Mancha, Juan Antonio Aguilar Mancha.



María Nely Alarcón Gil fue designada tesorera Municipal de Actopan a partir del 5 de octubre de 2018 y fue despedida el 21 de octubre de 2019, luego de que la Contraloría interna , que preside Víctor Hugo Juárez Anselmo, realizara una auditoría y detectara diversas irregularidades.



En la denuncia de hechos, se asienta que los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, la síndica Lucero Jazmín Palmeros Sánchez; el regidor primero Adán Soto Vargas y el propio alcalde José Paulino Domínguez Sánchez instruyeron al Contralor Interno a revisar la información contenida en los Estados Financieros mensuales elaborados y presentados por la Tesorería Municipal.



Sin embargo, añaden, “no se obtuvo por parte de la Tesorería Municipal la documentación justificativa y comprobatoria de las transacciones de ingresos y egresos municipales de los meses de enero al 17 de octubre de 2019. De igual forma, no presentó la documentación justificativa y comprobatoria de los registros contables”.



Aunado a ello, durante el mes de septiembre, la Secretaría de Fiscalización del Congreso del Estado remitió a la Contraloría un informe de hallazgos detectados en los estados financieros mensuales de los meses de enero a abril del presente año y en donde se confirma y es reiterativa la observación de los traspasos de recursos entre cuentas bancarias municipales, sin realizar los reintegros respectivos.



Por ello, la Contraloría municipal emitió, en el mes de agosto y septiembre, un informe de hallazgos, recomendaciones, acciones correctivas y preventivas, determinadas de la revisión y análisis a los estados financieros de los meses de enero a septiembre 2019.



A través del oficio 073/OIC-T/2019, con fecha al 17 de octubre, el contralor interno municipal, Víctor Hugo Juárez Anselmo, le pidió a María Nely Alarcón Gil que ponga a disposición de esa Contraloría Interna la totalidad de la información y documentación generada por la Tesorería Municipal a su cargo, consistente en:



Todos los estados financieros mensuales 2019; Estado financiero del mes de septiembre 2019 para su glosa preventiva y remisión al congreso que se debió presentar a la comisión de hacienda a más tardar el día 15 del mes; Contratos de apertura de cuentas bancarias de todos los fondos municipales; Pólizas de ingresos, egresos, de diario y pólizas de sistema relacionadas al ejercicio 2019; Expedientes de la comprobación de la aplicación del gasto publico 2019; Comprobación de todos los ingresos recibidos.



Proyecto de Ley de ingresos y presupuesto de egresos 2020; Inventarios físicos de las formas valoradas del registro civil; Recibos oficiales de tesorería y otros que utilice; Todos los padrones sujetos a pagos periódicos; Relación de cheques en tránsito; y en general, toda la documentación que considere pertinente generada en el desarrollo de las funciones de la tesorería municipal a su cargo.



También los reportes de movimientos bancarios a la fecha, de todas las cuentas bancarias con las que cuenta la administración municipal, toda vez que conforme a los análisis de los Estados de Cuenta Bancarios de los meses anteriores, se han detectado transferencia de recursos entre cuentas bancarias, tal y como dio fe y certifico la Notaria 18, Claudia María Rodríguez Cruz.



También con oficio se le pidió que compareciera ante el Cabildo el 21 de octubre de 2019, a las 11 horas, “para aclarar su situación y explicara lo que a su derecho convenga, sin embargo, no hubo respuesta al respecto y no compareció a la Sesión de Cabildo”.



En esa sesión, se informó que la extesorera habría incurrido en diversas acciones y omisiones “que van en detrimento de la administración municipal y que pueden generar responsabilidades para la mencionada servidora pública”.



La anomalías detectadas



Según se pudo comprobar, se detectaron un millón 39 mil 202.5 por diversas irregularidades encontradas en la recaudación que realizó la Tesorería Municipal



También 315 mil 255.97 pesos de los recursos del FORTAMUN-DF 2018, que no fueron reingresados a la Tesorería de la Federación.



433 mil 188.79 de los recursos del Fondo de Hidrocarburos 2018 que no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.



6 millones 120 mil 214.90, referente a diversos retiros que realizara sin que haya comprobado la aplicación del mencionado recurso.



Dispuso de un millón y medio por concepto de refacciones y mantenimiento de vehículos sin que fuera autorizado dicho monto por el Cabildo.



Dispuso de la cantidad de 12 millones 28 mil 380.89 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMMDF 2019), sin que hiciera el reintegro.



Dispuso de la cantidad de 3 millones 686 mil 318.76 del Fondo de Hidrocarburos sin que realizara el reintegro correspondiente.



La denunciante, la síndica única del Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, Lucero Jazmín Palmeros Barradas, pide iniciar la correspondiente Carpeta de Investigación y en su oportunidad determinar esta Investigación Ministerial, ejerciendo acción penal y reparadora del daño en contra de la extesorera María Nely Alarcón Gil.