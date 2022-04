Denuncian a médico “violador” en Hospital Regional de Coatzacoalcos

El gastroenterólogo del Hospital Regional de Coatzacoalcos, Joel Sánchez Parra, fue acusado públicamente de haber abusado sexualmente de una joven durante una consulta ocurrida el pasado 8 de abril.Ante la situación, este martes integrantes del colectivo “Medusas de la Costa”, se manifestaron afuera del nosocomio para pedir la destitución del médico."La semana pasada vino teniendo acercamientos con ella (la víctima), atendiéndola de manera particular y la citó para intervenirla aquí y agendarle una cita y el viernes se dieron los hechos donde él ya no aguantó más y hubo toqueteo, manoseo, roce de órganos, hubo intenciones de otra naturaleza, creo que el doctor se confundió, la paciente salió corriendo, bajó las escaleras desde el consultorio 15", dijo el abogado Álvaro Jiménez.Asimismo indicó que la denuncia formal ya fue interpuesta ante la Fiscalía Especializada en busca que la autoridad haga lo conducente.Aunado a ello se recurrirá a Derechos Humanos para interponer una queja en busca de que no quede impune y la carpeta reservada.Por su parte, las manifestantes pidieron la destitución del médico y aseguraron que tras dar a conocer el caso en redes sociales, vía inbox recibieron 4 denuncias más de víctimas que trabajaron con él y/o también fueron sus pacientes.“Que destituyan a este señor porque ni siquiera puede decirse la palabra de doctor; es un violador es un abusador, necesitamos que destituyan a este señor para que ninguna otra persona, ninguna otra mujer, ningún otro niño de este puerto o de otro lugar sea abusada por esta persona”, expresó una de las manifestantes.Con esta manifestación el colectivo hizo del dominio público esta situación para evitar que más mujeres sean víctimas de este sujeto.Aseguraron que el hospital no le hacen nada al ser alguien con poder.“Porque se sigue callando, es un hombre que está grande y tiene una larga experiencia, y ustedes se creen que es la primera vez que la hizo, no, pero no hablan por miedo, a nuestra página llegaron diversos reportes sobre su acoso tanto a enfermeras y residentes, ¿por qué nadie habla?, porque tienen miedo, porque este hombre tiene cierto poder en este hospital”, expresó una de las integrantes del conectivo.Personal del Hospital salió a dialogar con las feministas para informales que el doctor ha sido suspendido mientras es investigado por las autoridades correspondientes, así mismo un grupo de ocho integrantes ingresó para dialogar con los directivos.