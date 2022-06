Denuncian a personal de UMA de Orizaba por mala atención a can atropellado

Activistas protectores de los animales de Orizaba denunciaron en las redes sociales el maltrato que sufrió una perrita atropellada por parte de personal de la Unidad de Manejo y Aprovechamiento para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA).En las redes sociales, los activistas de la región aprovecharon para denunciar el maltrato animal que existe en las instalaciones de la UMA, ya que acusan a la titular y al personal de infringir maltrato a los animales que recogen en las calles.Manifestaron que la UMA asume atribuciones que no le competen, pues está para el cuidado de la vida animal silvestre no doméstica.El animalito fue atropellado por un taxista la mañana de este jueves, frente a la Universidad UNIVO; al parecer sufrió una fractura en una pata trasera.Vecinos del lugar se percataron de la llegada del personal de la UMA Citlaltépetl de Orizaba, que está a cargo de Mayra de la Vega Aduna y sin valorar al animal, lo amarraron y subieron a la unidad móvil.“Aquí en Orizaba la UMA opera y tiene muchas quejas, no es la primera vez que lo hacen, no se entiende qué facultades tiene para tratar con los animales domésticos cuando su función es (atender) animales silvestres”, dice uno de los activistas.Pidieron que se localizara a los propietarios de la perrita, pues advirtieron que su destino en las instalaciones de la UMA es el sacrificio.