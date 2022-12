Denuncian a presunto docente abusador de la Secundaria General 1 de Xalapa

Una mujer que se identificó como Adriana, acusó que directivos protegen a un docente de la Escuela Secundaria General número 1, señalado de abusar de una alumna, por lo que exigió la intervención el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, intervenir en este asunto para que se castigue este hecho conforme a la ley.Además, criticó que al profesor lo cambiaran de lugar en tanto se llega a una “mediación” con la parte agraviada.La denunciante expuso que su familiar agraviada, una niña de 12 años que acude a dicha escuela, empezó a ser acosada por el docente identificado como Ricardo “N”, quien impartía las clases de Historia y Geografía, y que el 5 de diciembre “este tipo la jaloneó, la llevó a uno de los talleres que está muy grande y le tapó la boca; ustedes sabrán lo demás”.Adriana aseguró que tras este hecho el profesor la amenazó con matar a sus padres si lo denunciaba; “¿esperan que eso haga?, ¿hasta dónde vamos a llegar? Ya basta. Sólo lo cambiaron de lugar”.“¿Qué causalidad que el martes 6, que fuimos a hablar con los directivos ya no estaba el maestro, que ya lo habían cambiado. ¿Cómo era que ya lo habían cambiado si apenas iba uno a levantar la denuncia?, o sea que ellos ya vienen sabiendo, ¿por qué cubren los mismos directivos estas atrocidades?”Aseguró que no sería un caso aislado, pues dijo que el presunto agresor ya ha cometido este tipo de actos con anterioridad, “exijo justicia, quiero justicia y yo alzo la voz por todas y por todos aquellos; niñas, por favor, no se queden calladas, si hay alguien más háganlo saber”.Adriana refirió que ya hay una demanda en la Fiscalía, en Derechos Humanos y que acudieron al Instituto de las Mujeres.“Se va a ir mañana a la colonia Badillo, por la Federal 4, a la Supervisión Escolar, nos citaron a las 10 de la mañana y el tipo va a llegar ahí. No sé qué quieren que mediemos, a qué solución quieren que lleguemos. Yo por eso le exijo al gobernador Cuitláhuac, a Zenyazen que por favor tomen cartas en el asunto y no lo dejen al ‘ahí se va’”, concluyó.