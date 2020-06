Denuncian a titular de Tránsito de Zongolica por pedir “mochada” para solucionar problema legal

Por medio de las redes sociales, el señor Baldomero Téllez, habitante de la localidad de Tepenacaxtla, congregación de Zapaltecatl, pidió ayuda al alcalde Juan Carlos Mezhua Campos para ayudarle a solucionar un problema legal.



A través de un video en el que el ciudadano aparece acompañado por su hija, recordó al Presidente Municipal que ya lo había abordado para solicitarle su intervención, a lo que él lo canalizó con la titular de Tránsito y Vialidad del municipio, Zelfa Méndez Hernández, para que lo ayudara.



Sin embargo, comentó el ciudadano, esta funcionaria le pidió 8 mil pesos para solucionar su problema legal pero hasta ahora no hay nada.



En el video, el afectado le solicita al Alcalde que le dé lugar y hora para verlo para que pueda platicar con él.



No es la primera vez que Méndez Hernández es señalada de pedir dinero a ciudadanos, ya que pobladores de Tepetitlanapa la han acusado de pedirles dinero para ayudarles a obtener sus escrituras, lo cual hasta ahora tampoco ha cumplido.



Asimismo, transportistas de Mixto Rural la han señalado de pedirles “mochada” para que les permita trabajar, acusaciones que también han hecho transportistas que llegan a surtir de diversos productos a los comercios del municipio.



Sin embargo, hasta ahora no se conoce que haya una investigación por las presuntas irregularidades en que ha incurrido esta persona.