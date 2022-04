Denuncian abuso de policías de Nogales contra comerciante en Festival La Laguna

Por considerar que los abusos no pueden quedar impunes, ciudadanos denunciaron a través de redes sociales que, durante el Festival de La Laguna, policías municipales golpearon a un comerciante que cuidaba un brincolín.Señalaron que el incidente se suscitó cuando un policía que estaba vestido de civil comenzó a orinar delante del brincolín mientras había niños que estaban en ese juego.Al percatarse de ello, el joven que se encontraba ahí pidió el apoyo a la policía municipal, pero sus elementos, en vez de llevarse a su compañero, procedieron a golpear al comerciante.Para justificar su acción, los elementos señalaron a los ciudadanos que reclamaban lo que estaba ocurriendo, que el comerciante estaba tomado.Debido a que consideran no se han tomado acciones por parte del alcalde Ernesto Torres, que no debe solapar estos abusos por parte de los oficiales.Incluso, mencionaron que el elemento que estaba de civil haciendo sus necesidades fisiológicas es el mismo que fue suspendido por el alcalde por grabarse en un video de Tik Tok bailando al interior de la corporación cuando presuntamente iba de salida.No obstante que el presidente municipal informó en entrevista que ese elemento había sido suspendido por 15 días, una persona aseguró que ha estado todos los días en el departamento de Protección Civil con la playera de esa área.