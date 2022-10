Denuncian abuso policiaco de estatales, en Xalapa

Buena tarde:Por el siguiente texto me dirijo de la manera más atenta a las autoridades competentes tanto como Cuitláhuac y el señor Ricardo Ahued a tomar cartas en el asunto referente a los malos manejos de policía estatal en colisión con las grúas y corralones de Xalapa.Ayer por la noche regresando de mi trabajo tuve un corte de circulación por parte de una patrulla estatal, cuyos oficiales en ningún momento se identificaron y haciendo caso omiso a los debidos protocolos de identificación; se bajaron con prepotencia de dicha unidad haciéndome descender de mi vehículo, el cual es mi herramienta de trabajo, queriendo realizar una inspección sin motivo alguno, a la cual en primera instancia cuestioné el por qué se me hacía, y no contestaron más que un “obedece a lo que se te está diciendo y saca todas tus pertenencias”, a raíz de esto, surgió un cruce de palabras, por lo cual el oficial que iba al mando procedió a esposarme y trasladarme al cuartel de San José, según él por alterar el orden y faltas administrativas; me trasladaron, y allá me hicieron el proceso de encarcelamiento.Yo me pregunto, ¿está es la policía que queremos?, ¿estos son los supuestos oficiales a nuestro cuidado?Después de que mis familiares acuden en mi ayuda a liberarme, se me notifica que mi unidad la debo recoger al día siguiente sin antes hacer un proceso de liberación, y cuál es mi sorpresa que aparte de la cuota que cobran en dicho cuartel en el corralón, perteneciente a grúas SERMAX, me hacen un cobro de $3500 pesos, siendo que no llevaba ni un día en el corralón mi vehículo, el cual es mi herramienta de trabajo.Al cuestionar al encargado del corralón sobre dicho cobro, él contestó “es la cuota que nos mandan del cuartel”. He aquí más cuestiones, para qué se tiene un referente de cuotas publicadas por la SSP si al final hacen lo que quieren y cobran las cuotas que quieren.Esperando una buena respuesta a esto, ojalá se tomen cartas en el asunto ya que vivimos en una economía actual la cual es difícil y todavía soportar abusos de autoridad hace que sea aún peor.Lo comenta un padre de familia que trabaja día a día y que con esfuerzo va sacando su familia adelante, el cual ha sido agraviado por dichas autoridades coludidas con las grúas.Muchas gracias.