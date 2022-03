Denuncian abuso por parte de Tránsito del Estado, en Xalapa

Buena tarde.Por este medio quiero informar a la ciudadanía que estén atentos y no se dejen arrastrar por las grúas que en complicidad e impunidad de Tránsito del Estado se están llevando hasta cuatro autos diarios.La problemática se suscitó en la calle Bravo junto al Hospital Civil.Cabe recalcar que no hay ningún tipo de señalización de no estacionarse, por lo que la gente al confiarse de que es lugar propicio lo hace y se lleva la sorpresa de que su auto ya no está cuando regresan por el.Vuelvo a recalcar que se han apropiado de hasta seis lugares para estacionar sin ninguna autorización por parte de Tránsito del Estado, y como ya mencioné, no hay ningún disco que señalé que está prohibido estacionarse.Ojalá las autoridades tomen cartas en el asunto.Muchas gracias por compartir y por seguridad pido que se omitan mis datos.