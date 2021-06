Denuncian “acarreo” de votantes a favor del Partido Verde, en Teocelo

En el municipio de Teocelo, representantes de los distintos partidos políticos reportan varias incidencias en algunas de las casillas.



Recriminaron que las instituciones electorales en ese municipio parecen estar “vendidas”, ya que dijeron que no dejan estar a los dos propietarios y en algunas de ellas no les han permitido estar en el conteo de las boletas.



“Le están dando preferencia al Partido Verde, el INE está bien vendido, en algunas casillas no dejan estar a nuestros dos propietarios, en algunas no dejaban estar en el conteo de las boletas y solo en la casilla del Palacio Municipal dejaron que el Verde votara, aunque los demás partidos no estaban de acuerdo”, indicó una de las afectadas.



Asimismo, ciudadanos denuncian que se observa la presencia de vehículos para el “acarreo” de votantes a favor del Partido Verde Ecologista.



“La camioneta del Verde vino por gente, pero ya tienen una hora y no se les ha juntado nadie”, explicó un poblador.