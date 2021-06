Abogados de la coalición Veracruz Va en Mendoza, denunciaron agresión a su equipo de trabajo y señalaron que se presentó la denuncia correspondiente.



Lamentaron que desde un inicio de la contienda se hayan registrado ataques por parte de integrantes de partidos políticos y que a pesar de los llamados que se hicieron estas agresiones fueron escalando.



Pablo Morales Falcón mencionó que el ataque a un integrante del equipo y su automóvil se presentó la denuncia correspondiente, de la cual esperan que se obtengan resultados y justicia pronta, pues presentaron evidencias y se tiene identificados a los atacantes.



Declinó mencionar más datos para entorpecer este proceso y lamentó que a estas alturas del proceso se continúe amedrentando a la población queriendo afectar su derecho al voto.



Señaló que hoy más que nunca, las autoridades deben dar tranquilidad a los ciudadanos y no quedarse sólo en los discursos de que no pasa nada, cuando todo mundo sabe que sí.



Lamentó que los ataques que se estuvieron presentando de forma sistemática hayan culminado en agresiones de esta índole con agresiones a los simpatizantes.



Por su parte, Saúl Sánchez González mencionó que son hechos lamentables que lastiman a todo el municipio y la sociedad, pues son cosas que no deberían pasar.