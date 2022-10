Denuncian ante fiscalía daño de 95 mdp en administración pasada de Ciudad Mendoza

Héctor Rodríguez Cortes, presidente municipal del Ayuntamiento de Camerino Z. Mendoza, acompañado por el Cabildo en pleno conformado por sindica, regidores, tesorero, director de obras y auditor, denunció las irregularidades encontradas en la cuenta pública que fueron dejadas por la administración pasada a cargo de Melitón Reyes Larios, cuyo monto constaría de alrededor de 95 millones de pesos.“El motivo de esta rueda de prensa es hacerles saber las irregularidades que se encontraron en la Cuenta Pública de la administración pasada del 2021, por lo cual conjuntamente tomamos la decisión de denunciar ante la Fiscalía. Desde aquí hacemos un llamado al diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la junta de coordinación política el Congreso y al diputado Rafael Faraoni Guevara, presidente de la comisión de vigilancia para que estas irregularidades no queden impunes para los ciudadanos mendocinos”, dijo.El auditor José Irving Pérez Vázquez señaló que durante la revisión tras tomar la administración se encontraron estas irregularidades, pero esperaron a hacerlo público ya que las pruebas debían estar primero ante las personas correspondientes:“Tras la administración pasada que habría encabezado Melitón Reyes Larios, hermano del fallecido arzobispo Hipólito Reyes Larios, empezamos una revisión a través de la comisión especial y se empezaron a detectar muchas situaciones las cuales estábamos esperando que el órgano fiscalizador y el Congreso del Estado tuvieran en sus manos. Luego de este proceso y haber entregado observaciones al Congreso, el 30 de septiembre, el órgano detectó un daño probable de cerca de 8 millones; nosotros en la revisión que se hizo detectamos 95 millones que es lo que venimos a denunciar ante la Fiscalía, que abarca delitos desde peculado, malversación de fondos federales, incumplimiento de deber y usurpación de funciones”.Aseguró que el 99 por ciento de los pagos fueron sin autorización como lo marca la Ley orgánica, siendo la tesorería municipal la que pagó todo en algún momento y solamente autorizado por el presidente Melitón Reyes, “no queremos decir que es su cómplice pero es la realidad”.El auditor señaló que dentro de expedientes habían órdenes de pago que ratificaron lo que en su momento la Síndica y Regidor tuvieran como comisión de Hacienda y patrimonio la obligación de autorizar, los cuales dijo que en ningún documento existió una firma o autorización, asegurando que estos anexaban órdenes de pago donde usurpaban funciones de esa comisión.“Nos encontremos desde pólizas con recibos simples. La administración pasada no pagó cerca de 18 millones de pesos en impuestos ante el SAT y actualmente podríamos ser requeridos por el SAT y la suma sería prácticamente duplicada, incluyendo dentro de las irregularidades documentos con firmas falsificadas de agentes municipales, tránsito y seguridad pública”, comentó.Asimismo, Pérez Vázquez refirió que sobre los apoyos que se deban a la comunidad, no tienen como administración la seguridad de que en algún momento hayan recibido pago alguno durante el Gobierno pasado, ya que en área técnica encontraron un daño patrimonial aproximado a los 4 millones de pesos.Sobre acusaciones de despachos consentidos con servicios a modos, el auditor acusó que se encuentra el despacho que auditó la cuenta pública 2021; “dentro de esos despachos está el despacho que auditó la cuenta pública 2021 de Camerino Z Mendoza, el despacho Ípsilon Asociados Despacho de Contadores S C y en el área técnica Gustavo Neria Guzmán”, situación por la cual dijo que están viendo con el área jurídica la denuncia por lo descubierto ante el ORFIS.También señaló que la administración pasada la escuela primaria de la comunidad de Ocotlá recibió recursos de “La escuela es nuestra”, con los que se hizo una explanada con un valor de más de 550 mil pesos, ante esto señalan al ex director de Obras Públicas señalado como cómplice el arquitecto Luis Enrique Arjona Rodríguez, junto con la empresa Alexis Salcedo Jiménez, quienes hicieron suya esa explanada con un valor de 276 mil pesos cuando la explanada en realidad la hizo la Secretaría de Bienestar.Dentro de las anomalías encontradas destacaron la no entrega de los sellos en el acto del primero de enero, la deuda de seguros de vida de cerca de 500 mil pesos a empleados sindicalizados y cuotas sindicales que le retenían quincenalmente a los empleados por cerca de 150 mil pesos que no les fueron pagados, deudas al IPE por cerca de un millón y medio, deudas a CFE por cerca de casi 3 millones de pesos. Así como la desaparición de 2 automóviles pointer, 3 vehículos Nissan, 3 motocicletas de seguridad pública, mobiliario y equipo.Debido a las irregularidades, la administración actual también señala como responsable al ex contralor, Emanuel Rivera Cruz, ya que afirman que durante los cuatro años este no realizó ningún proceso de investigación de todas las cuentas públicas de 2018, 2019, 2020 y 2021.La malversación de fondos y el incorrecto manejo de estos fue también un tema a resaltar, ya que el auditor municipal compartió que según las investigaciones durante el año que realizaron, se hicieron cerca de más de 100 movimientos entre cuentas, siendo el tesorero quien se transfería los recursos de las cuentas propias del Ayuntamiento a su cuenta personas cómo gastos a comprobar, sin embargo, Pérez Vázquez aseguró que estas eran por cantidades de medio millón o de un millón de pesos, ante lo cual señaló que las pruebas ya fueron entregadas a la Fiscalía.