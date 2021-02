Denuncian ante Hacienda a diputado federal y a la alcaldesa de Córdoba

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), daría curso a la denuncia presentada en contra de Juan Martínez Flores, diputado federal y aspirante a la Alcaldía de Córdoba por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA); así como de la actual alcaldesa, Leticia López Landeros.



El legislador y la edil fueron acusados por Carina González Aragón, militante de dicho partido y residente de ese municipio, de “diversas actividades vulnerables operaciones con recursos de procedencia ilícita”.



Ante ello, la directora General Adscrita a la UIF, cuyo nombre es reservado, respondió que el escrito dirigido a Santiago Nieto Castillo, fue turnado a la Dirección General de Análisis, “para en su caso, en cumplimiento a las facultades establecidas en el artículo 15-D, fracciones II, III y IV del Reglamento Interno de la SHCP, ejerza sus atribuciones legales respecto de probables hechos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita”.



En el documento, González Aragón señala la presunta “relación económica no banderizada, ni regulada”, cuando ambos fueron candidatos a la presidencia municipal cordobesa, en el Proceso Local 2016-2017, del que resultó triunfadora López Landero.



Alega que además de no denunciar al contendiente ante los tribunales electorales, en ese entonces, el patrimonio de Martínez Flores, durante y después de tales comicios municipales, supuestamente “ha aumentado de forma exponencial”.



La denunciante infiere lo anterior derivado de esa “relación económica no regulada ni banderizada con Leticia López Landero y con el Ayuntamiento de Córdoba, que, finalmente resultó beneficiada por la actitud negligente del ahora Diputado Federal en el proceso electoral referido”.



Para ella, esos hechos “podrían actualizar desvío de recursos y operaciones con recursos de procedencia ilícita”.



Por otro lado, el terreno político y tras la intención del legislador de contender nuevamente por el Ayuntamiento de Córdoba, Carina González Aragón también lo denunció ante la dirigencia nacional de MORENA, a fin de que la Comisión Nacional de Elecciones declare su inegibilidad para la candidatura.



En el escrito, lo señala de violar los Estatutos del partido y traicionar a la Cuarta Transformación, al incurrir en “influyentismo, amiguismo, nepotismo, patrimonialismo, clientelismo, uso de recursos para imponer y manipular la voluntad de otras y otros, corrupción y entreguismo”.