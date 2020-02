Denuncian asaltos dentro de la zona industrial “Bruno Pagliai”, en Veracruz Puerto

Aun cuando ha disminuido la inseguridad en la zona industrial "Bruno Pagliai" del puerto de Veracruz, siguen presentándose asaltos a trabajadores y familiares al interior del parque, lamentó el Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Félix Martínez Álvarez.



Señaló que hasta hace unos meses de robaban desde las tapas de las alcantarillas hasta a los transportistas que ingresaban a sus empresas.



"Hay robos, hay robos de tapas, la inseguridad nos ha llevado a eso, a un robo de esas pequeñas cosas pero que son tan importantes y que se vuelven inseguridad cuando llueven, puedes caer. (...) Sobre todo el asalto a transporte, el asalto a transeúntes, peatones, trabajadores de las mismas empresas, familiares de los mismos trabajadores, hoy por hoy ha disminuido esa parte", dijo.



El representante de la CANACINTRA, señaló que ya se reunieron con el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, quien le presentó los últimos resultados en materia de seguridad en los que Veracruz bajó en incidencia delictiva del lugar 16 al 20 a nivel nacional.



Si bien, afirmó siguen percibiendo inseguridad, estas cifras se reflejan porque ha habido mayor número de detenidos.



"No lo quería mencionar, hay un proceso ahorita, ayer me entrevisté con el Secretario de Seguridas Pública, me dice que están en un proceso donde están abatiendo en un menor porcentaje pero que están abatiendo la delincuencia, el secretario me decía que hoy por hoy bajó del 16 bajaron al lugar número 20 en Veracruz, yo le decía al secretario que si podría mostrarnos esas gráficas porque tenemos que traer inversionistas al parque y no nada más al parque a Veracruz puerto".



Martínez Álvarez, señaló que aún está pendiente que se concluya la activación del total de las cámaras de videovigilancia que había dejado inconclusa la pasada administración, no obstante, ya se trabaja en la puesta en marcha.



"En lo que es nuestro entorno, en el polígono si, realmente si, ya hay mayores detenciones y una de las propuestas que yo le hice fue del botón rojo, el botón de pánico, que si ya estaban activas las cámaras del C5 que iban a activar todas las cámaras del C5 y me dijo que si, que ya estaban actualizándose", concluyó.