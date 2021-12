Denuncian desaparición de los 11 manifestantes detenidos en Tres Valles

Las once personas detenidas el pasado 30 de noviembre en el municipio de Tres Valles, luego de una manifestación pacífica en la comunidad Los Naranjos, por el mal estado de la carretera, se encuentran en calidad de desaparecidos.Adela Marín Domínguez, esposa de uno de los detenidos, denunció que hace dos días elementos de la Fuerza Civil trasladaron a los detenidos, entre ellos 4 adultos, a otro penal y hasta el momento no saben nada de su paradero.Dijo que han solicitado información en las Direcciones de los penales de Cosamaloapan, Calos A. Carrillo, San Andrés Tuxtla y Amatlán de los Reyes, y en ninguno de ellos los reportan como ingresados y mucho menos, presentados ante un Juez de Control.Mencionó que los detenidos y ahora desaparecidos son Mario Delfín Rivera, Francisco Reygoza de los Santos, Gaudencio Raygoza Aniceto, Rafael Uscanga Prieto, Andrés Ramón Cuevas, Gloendiz Sosa Ortega, Raúl Rosado Salomón, Sofía Flores Flores, Celso Rivera Gómez, Gilberto Valerio Acosta y Ramón Salomón Acevedo.Marín Domínguez, aseveró que el grupo de manifestantes fue detenido el 30 de noviembre y trasladado a la cabecera municipal de Tres Valles y de ahí fue llevado a Tierra Blanca para presentarlos ante un Juez de Control.Sin embargo, ahí les comunicaron a los familiares que los detenidos serían llevados a Cosamaloapan y pese a que trataron de impedir la salida de las unidades, éstas tomaron camino y es el momento que no saben nada de ellos.Cabe recordar que los detenidos hicieron una manifestación en la comunidad Los Naranjos para exigir a Petróleos Mexicanos (PEMEX) la reparación de un camino deteriorado por el paso de maquinaria pesada de la paraestatal.La inconformidad de los más de 20 mil habitantes de Los Naranjos se debe a que el paso de maquinaria pesada de PEMEX para abrir tres pozos petroleros deterioró gravemente la carretera Desviación-Los Naranjos-Circuito, de 33 kilómetros, y se pide su rehabilitación y mantenimiento.Por ello, hicieron un plantón pacífico frente a las instalaciones de la empresa COMESA y CAPITI, que realizan los trabajos de exploración de Pemex. Se establecieron en un terreno ejidal, del que fueron desalojados la noche del 30 de noviembre.