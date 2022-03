Denuncian envenenamiento de mascotas en colonia de Coatzacoalcos

Vecinos de la colonia Rancho Alegre 2 de Coatzacoalcos denunciaron vía redes sociales el envenenamiento masivo de mascotas que se ha dado en el sitio desde la semana pasada, sin que nadie ponga un alto por los hechos.Una de las afectadas que prefirió guardar su identidad, informó que fue el miércoles 23 de marzo cuando su gato "Pancho", de más de 17 años, salió a rondar el estacionamiento comunitario y posteriormente fue notificada con respecto a que su mascota estaba muerta."Llevábamos con nuestra mascota 17 años, era mascota de casa, cuando era joven salía al jardinsito, pero ahora que ya estaba viejito lo dejamos salir un ratito el miércoles y nos pusimos a hacer nuestras cosas y de repente unos amigos nos llaman y nos dicen que pancho está tirado afuera y pensamos que se había muerto de viejito, pero vimos que tenía espuma en la boca y que se había arrastrado", dijo.Comentó que después de hallarlo lo enterraron pensando que había sido muerte natural, sin embargo, al otro día, otro gato de otra vecina también murió."Al día siguiente veo llorando a mi vecinita y también le habían envenenado a su gatito y cuando ya estábamos enterrando al segundo gatito, se nos acerca otro vecino y nos comenta que cuando enterrabámos a Pancho salió a pasear a sus perritos, pero uno de ellos se empezó a poner mal y a sacar espuma, pero lo pudieron salvar, pero un gatito sigue desaparecido", dijo.La dama dijo que la mayor preocupación ahora es que en el estacionamiento comunitario en el andador Lirios salen a jugar menores de edad, mismos que pudieran resultar afectados porque hasta ahora no se sabe quién, porqué y dónde dejó el veneno que está matando a las mascotas de la colonia.La afectada pidió a las autoridades hagan algo para detener la situación y sobre todo que se dé con el culpable.Cabe mencionar que esta no es la primera vez que las mascotas de diversas colonias mueren envenenadas, en marzo del 2021 en el fraccionamiento Punta Caracol ocurrió lo mismo y al menos 5 animales murieron.Precisamente una niña de 5 años murió el año pasado en su natal Soteapan, zona serrana del sur de Veracruz a consecuencia de comer un pan envenenado que fue aventado al patio de su casa. Su hermano, quien también consumió el alimento contaminado sobrevivió y hasta la fecha no se ha dado con los responsables de este acto.