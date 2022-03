Denuncian extorsión por parte de elementos de Transporte del Estado, en Omealca

Agentes de Tránsito y Transporte Público regresaron a los municipios a realizar "operativos" exigiendo la "mochada" y si no se los dan, amenazan con meterles grúa.Los agentes al ver a los camiones de volteo, se suben y acompañan al chófer para "platicar" con él, lo llevan para revisar su documentación y de encontrarles alguna irregularidad, les dicen que van a pedir una grúa.Transportistas, quienes pidieron no revelar su nombre, expresaron que se sienten amenazados y preocupados, porque la forma en que les llegan estos servidores públicos, dan miedo.Expresan que no es la mejor forma de revisar sus vehículos o llevar a cabo un operativo.Comentaron que pensaban que al llegar el nuevo gobierno de la 4T iban a ser más sensibles, pero no, son más corruptos, porque no les importa nada aun cuando se les explica la situación que vive el país.Pidieron al Gobernador que ponga orden en esta dependencia de Transporte Público, porque hay agentes voraces que sólo buscan el dinero.