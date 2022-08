Buen día:Deseo hacer una denuncia ciudadana sobre la clínica del Seguro Social número 11 de Xalapa. Mi mamá está internada ahí, pero muy aparte de que se le complicó su salud, pues está todo sucio el inmueble.Estuvimos tres días en el área de Medicina Interna con ella y nunca pasaron a limpiar. Después nos dijeron que tienen infección, y cómo no la va a tener si no hay limpieza.Mi mamá iba sólo a diálisis y ahora resulta que salió y le dio peritonitis. Después que la iban a cambiar a hemodiálisis y todo esto, porque no hay higiene en el área, al igual que en el área de diálisis.Ahora resulta que dio positivo a COVID-19 ¿y cómo no? Si no hay higiene.