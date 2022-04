Denuncian falta de medicamentos y hasta agua en IMSS de Banderilla

Hola, buena tarde.Quiero publicar una queja sobre la situación en que nos encontramos los pacientes de la clínica del IMSS de Banderilla, Veracruz.El día de hoy jueves 28 de abril acudí a una cita con mi médico y al llegar a la clínica me negaron usar el baño de pacientes, según por desabasto de agua. Me comentó una trabajadora que llevaban 3 días así, que entendiera que no lo podía usar ya que estaban muy sucios.Cómo es posible que una unidad del IMSS lleven tantos días sin agua y que nos nieguen usar los baños a los derechohabientes.Después de mi consulta fui a farmacia y no me quisieron dar el medicamento que me recetó el médico, supuestamente no había en existencia. Se me hace algo tonto por que si el médico me receta es por que tiene ese medicamento en existencia.Como nadie me resolvió pedí hablar con él director y nunca está siempre dicen que se va a Xalapa, ya no sólo es la falta de medicamento es la falta de agua, la falta de quien me resuelva cuando no hay medicamentos, y no se me hace justo ya que cada quincena a mi marido le descuentan el seguro me den o no medicamento.Quise poner una queja y en la clínica todos me dicen que con el Director, pero ese Director ni lo conozco ya que nunca está.Por favor podría publicar mi queja de manera anónima ya que corro el riesgo que me cancelen el seguro y lo puedo perder.Muchas gracias.