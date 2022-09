Denuncian familiares de pacientes falta de insumos en IMSS de Orizaba

Familiares de tres pacientes que se encuentran internados en el Hospital General Regional del IMSS en Orizaba denunciaron que a casi tres semanas de que ingresaran éstos no los han podido operar debido a que no han insumos.Los quejosos explicaron que se trata de Christian, quien tiene ya 22 días internado por una fractura expuesta de tibia y peroné; Carmen, joven que tiene fractura en la pierna izquierda, y la señora Alejandra, quien este sábado cumple 14 días de haber sido internada por fractura de tibia.Los familiares de estas personas comentaron que en los primeros días le decían que no las podían intervenir quirúrgicamente porque tenían la pierna muy inflamada, pero no les daban ningún antiinflamatoria, tampoco había algodón para las curaciones ni analgésicos para el dolor, por lo que ellos estuvieron comprando lo que sus pacientes necesitaban.Agregaron que sus tres pacientes han sido programados para cirugía pero finalmente la cancelan por la falta de insumos.Comentaron que el 30 de agosto bajaron a Carmen al quirófano y la regresaron porque el material quirúrgico estaba incompleto; el viernes pasaron a Christian al quirófano y le dijeron que lo podían operar de la tibia pero del peroné ya no, prefirió regresar a cama, y a Alejandra la programaron para el lunes pero ya la pospusieron hasta que el material esté completo.Consideraron que lo que ocurre ya parece burla y los pacientes son los que más sufren, pues los ponen en ayuno por una operación que nunca se hace.Los familiares indicaron que han hecho un frente unido y se están asesorando legalmente porque les han dicho que después de tres semanas la operación ya se complica porque el hueso intenta sanar sólo.