Buena tarde:Quisiera que me ayudaran a que CMAS nos hagan caso.Reporté con la Comisión una fuga en el drenaje en la calle Nueces de la colonia Framboyanes, en la ciudad de Xalapa.La primera vez que vinieron fue en octubre del 2021, hicieron 2 hoyos, pero no compusieron la fuga, sólo dijeron regresamos, y es la fecha en que no regresan a componer y la situación está cada vez peor, ya que el agua que sale por la fuga ahora huele muy feo, el líquido se corre por la calle.No sólo lo he reportado yo sino varios vecinos y sólo nos dicen que ya fue pasado el reporte, pero no vienen a revisar el problema y ya estamos en mayo del 2022, ya van 8 meses que estamos así en esta situación.Quisiera que a través de su medio nos hagan caso y nos den pronta solución; anexo fotos de cómo está la situación.Muchas gracias, espero puedan ayudarme.